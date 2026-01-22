Şehit babasından yürekleri dağlayan vefa dersi! Oğlunun adını taşıyan okulu kendi elleriyle onarıyor

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde vatan savunması yaparken şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, sergilediği vefa örneğiyle tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adı "Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi" olarak değiştirilen okulun eksikliklerini gidermek için kolları sıvayan acılı baba, ara tatili fırsat bilerek ekibiyle birlikte tadilat çalışmalarına başladı. Elazığ'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Hasan Alan, oğlunun adının yaşayacağı eğitim yuvasının her köşesini kendi elleriyle boyayıp onarıyor. Hasan Alan, "Ataşehir Anadolu Lisesi, bakanlık tarafından Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi oldu.

Devletime çok teşekkür ederim. Şehitlerimizin isimleri anıldığında biz gerecekten bir şehit ailesi olarak çok mutlu ve gururlu oluyoruz. Çocuğumun ismi buraya verildiği zaman sanki çocuğum sürekli buradaymış gibi hissediyorum. Rabbim herkese şehit babalığı mertebesini nasip etmez. Ne mutu ki biz Allah'ın sevdiği bir kuluyuz ki bizlere nasip etti. Çocuğumun adı buraya verilir verilmez okula gelerek müdürle görüştüm. Oğlumun ismi burada yaşatılacaksa eksik ne varsa her şeyi ben üstleneceğim dedim. Oğlumun adı yaşayacak" dedi