Kartalkayada yürek yakan yıl dönümü! 78 can için mumlar yakıldı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının üzerinden 1 yıl geçti. İhmaller zinciriyle büyüyen dehşet, 78 kişinin ölümüne neden oldu. Hayatını kaybedenler arasında anneler, babalar, çocuklar ve kardeşler vardı... Ve facianın yıl dönümü yine yürekleri yaktı. Acılı aileler, dehşetin merkez üssü olan otelin önünde buluştu. Alana hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının konulmasının ardından karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı, dilek balonları gökyüzüne uçuruldu. Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ve "melek figürleri", lazerle otelin ön cephesine yansıtıldı. Bazı ailelerin gözyaşı döktüğü ve sarılarak birbirlerini teselli ettiği görüldü.

Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Tam 1 yıl önce saatler 03:17'yi gösterdiğinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 kişiyi hayattan kopardı. O gün yüreği yanan aileler dün felaketin yaşandığı alandaydı... Küllenmeyen acının tanığı gözyaşlarıydı... "Acılarımız hiçbir eksilmedi. Zaman küllendirmedi, daha da artırdı" dedi. Aileler gündüz saatlerinde ise Bolu'da sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen ailelerr, ellerinde karanfiller ve yangında hayatını kaybedenlerin isimlerlerinin yer aldığı pankartlarla yürüyüş yaptı.