Kağıthanede kalaşnikoflu infaz çözüldü! Tutuklanan 6 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbulKağıthane'deki kalaşnikoflu infazla ilgili 6 şüpheli tutuklandı. Burak Tunçel'i (25) öldüren 3 saldırganın yakalanmamak için 2 saatte 5 araç ve 5 ilçe değiştirdiği öğrenildi. Öte yandan olay anına dair net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tunçel'in aracının yanında bekleyen saldırganlar ikisi araçtan inip peş peşe ateş ediyor.

Haber: Yunus Emre Kavak