Her köyden bir Aziz Sancar çıkabilir 88'inci köy okuluna ulaştı!

"Her köyden bir Aziz Sancar çıkabilir" sloganıyla 2 yıl önce yola çıkan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Köyde Okuma Etkinlikleri kapsamında son olarak Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Pazarcık Köyü'nü ziyaret etti. Şimdiye kadar Kastamonu, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri gibi bir çok ilde köy okullarını dolaşarak öğrencilere bilimin kapılarını açan ve onlara hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham veren Böyükata, bu ziyaretle birlikte 88'inci köy okuluna ulaşmış oldu.

Haber: Ali Altuntaş