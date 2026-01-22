Enkazdan çıkan Medine hayata tutundu! Protez bacaklarıyla Türkiye'de şampiyon oldu

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.4. ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ilimizi etkiledi. Felakette Kahramanmaraş'taki 7 katlı Ceyhan Apartmanı da yıkıldı. Anne Dilek Ocak fabrikada mesaide olduğu için depremde yara almadan kurtuldu. Ancak baba Muharrem (48) ile çocukları Mehmet (19), Alperen (17), Gizem (14) ve Medine enkazda kaldı. Muharrem Ocak hayatını kaybederken çocukları 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ne yazık ki Medine'nin bacakları kesildi. Uzun süre tedavi gören Medine, protez bacaklarına kavuşarak ayağa kalktı. Daha sonra hiç bilmediği ancak "en büyük hayalim" dediği yüzmeyi öğrendi. Katıldığı ilk yarışmada Türkiye şampiyonu oldu. Medine "En büyük hayalim Türk Milli Takım formasını giymek ve yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak. İdolüm ise Sümeyye Boyacı" dedi.

Haber: Murat Karaman-Ziya Ramoğlu