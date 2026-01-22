Boğazda korkunç sır ortaya çıktı! Bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Svenchnikov'a ait olduğu belirlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kayıplara karıştı. Önceki gün ise İstanbul Boğazı'nda bir erkek cesedine ulaşıldı. Kıyıya vuran ceset denizden çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede şahsın kafa, ayak ve kollarının olmadığı, üzerinde yüzücü mayosu olduğu anlaşıldı. Cesedin üzerindeki mayonun yaz aylarında kaybolan Rus sporcu olma ihtimalini güçlendirdiği belirlenmişti. Cesedin bulunma konumunun Kuruçeşme olması nedeniyle soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Öte yandan Rusya'dan İstanbul'a gelen yüzücünün anne ve babasından DNA testi için kan örneği alındı.

