Bahçelievlerde opera sanatçısı balkondan atlayıp hayatını kaybetti!

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik (48) 5'inci kattaki dairesinin balkonundan aşağıya atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gedik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı ailenin feryatları yürekledi deldi.

Haber: Mustafa Bakırhan