Adanada lüks villada dehşet! Cani Baba çocuklarını katledip intihar etmişti! Gönderdiği mesajlar ortaya çıktı

Korkunçolay 15 Ocak akşamı Adana Sarıçam'da bulunan Boynuyoğun Mahallesi'ndeki havuzlu lüks villada meydana geldi. ABD'de vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş (34), bahçedeki otomobilini ateşe verdi. Ardından çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabancayla katletti. Daha sonra da silahı başına dayayıp intihar etti. Altunbaş'ın 5 yıl boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı Gizem Deniz'in evde olmadığı sırada olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

'PANİKLE GİZEM'İ ARADIM'

Ailenin komşusu Zehra Özgül, evinin balkonunda otururken otomobillerinin yandığını ve kısa süre sonra silah sesi duyduğunu belirtti. Panikle Gizem Deniz'i aradığını söyledi. "Daha telefonu açar açmaz 'Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar' diyerek feryat edip, telefonu kapattı. Yoldaydı ve eve geliyordu. Eve gittiğimizde hem otomobilin yandığını hem de Sergen'in çocuklarını öldürüp, intihar ettiğini öğrendik. Sergen, olaydan önce Gizem'e 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız' diyerek mesaj atmış. Mutlu bir aileleri vardı, hala inanmak istemiyorum" diye konuştu.