8 yıl sonra gelen ikiz mucizesi kalpleri durdurdu! Prematüre bebekler 69 gün sonra hayata tutundu

HATAY'DAyaşayan Hanife-Ercan Hekimoğlu çifti, 3 kız çocuklarının ardından 8 yıl sonra ikiz bebek beklediklerini öğrendi. İkiz gebelik nedeniyle yapılan kontroller sırasında erken doğum riski saptanınca anne Hanife Hekimoğlu, Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Hekimoğlu, geçen yıl 22 Ekim'de 30 hafta 5 günlük olan ikiz bebeklerini prematüre olarak dünyaya getirdi. İkizlerden 1 kilo 580 gram olarak doğan Duru ile 940 gram doğan Defne'de kalp rahatsızlıkları belirlendi. Pulmoner kapak darlığı bulunan Duru'ya doğumdan sonra 4'üncü gün, aort koarktasyonu saptanan Defne'ye yeterli kiloya ulaşınca 36'ncı günde anjiyo uygulaması yapıldı.

KUVÖZDE 69 GÜN

İkizler, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Hanife Hekimoğlu, hamileliği boyunca düzenli olarak kontrollerine gittiğini söyleyerek, "8 yıldan sonra gelen bir gebelik olduğu için bizim için sürpriz oldu. Kalple ilgili ilk sorunları öğrendiğimde ise çok üzüldüm. Zaten anne karnındayken de hep küçük olanla sıkıntımız vardı ama kalple ilgili bir sıkıntımız yoktu. Doğduktan sonra ikisinde de sıkıntı olduğunu öğrendik. Ama yapacak bir şey yoktu, 'Allah'ın dediği olur' dedik. 'Rızkı varsa zaten yaşarlar, peşine düşeriz' dedik. Anjiyo oldular. Çok uzun bir süreçti. Çok bekledim. Çok şükür, şimdi çok iyiler. Duru'yu 47 gün, Defne'yi ise 69 günde kuvözden aldım" diye konuştu.



ÇOK RİSKLİ BİRYÖNTEM

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. İbrahim Ece ise prematüre ikiz bebeklerin 30 haftalık doğduklarını söyledi. Prof. Dr. Ece, "Her ikisinde de konjenital kalp hastalığı vardı. Defne'de aort koarktasyonu dediğimiz şah damarının darlığı mevcuttu. Duru'da tam tersi olarak pulmoner arter kapağında darlık vardı. Bunlar, önemli konjenital kalp hastalıklarıydı. Kateter kullanmadan, özel bir teknikle işlemi gerçekleştirdik. Her iki girişim de başarılı oldu" dedi.