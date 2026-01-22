5 yaşındaki Eymen DMD ile savaşıyor! Tedavi için yardım bekleniyor

Gümüşhane'de 5 yaşındaki Eymen Kayra Petek, doğuştan DMD kas hastalığıyla mücadele ediyor. Günden güne kasları eriyen Eymen için zaman daralıyor. Eymen Kayra'nın tedavisi için geçen yıl Valilik onaylı başlatılan kampanyada paranın yüzde 58'i toplanabildi. Baba Saim Petek, "Hayırseverlerden Eymen'e el uzatmalarını bekliyoruz" diyor.

Haber: Özgür Özdemir