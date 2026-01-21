Sosyeteyi yasa boğan Leyla Mizrahi ölümsüzleşiyor! Adına kurulan burs fonu gençlere umut olacak

İzmir'in tanınmış iş adamlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailelerinden Özgörkey'lerden Özlem Adalı'nın henüz beş ay önce oğlunu dünyaya getiren 32 yaşındaki kızları Leyla Mizrahi, 20 Aralık sabahı yatağında ölü bulunmuştu. Uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden ve tanıyan tanımayan herkesi gözyaşına boğan Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmak için, 2022 yılında evlendiği eşi Ralfi Mizrahi ile anne ve babasının burs fonu kurduğunu öğrendim.

Uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi (takvim.com.tr)

'Leyla Mizrahi Burs Fonu'ile imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olmaya karar veren yakınları, bu vesileyle hem Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmayı hem de onun adıyla gençlere umut olmayı amaçlıyorlarmış. Bu arada, Leyla Mizrahi'nin sevenleri ve ailenin yakınları da bu fona bağışta bulunabilecekmiş. GÜNAYDIN'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, bazı insanlar vardır; hayattan geçip gitmez, geride iz, kalplerde sevgi bırakır. Yüzlerce seveninin ebediyete uğurladığı Leyla Mizrahi de öyle birisiymiş.