Sahteciliğin önüne geçmek için tapuda QR dönemi başlıyor!

Türkiye'de tapu işlemlerinde önemli bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor. 12. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve Şubat ayında TBMM'ye sunulması öngörülen düzenleme ile tapu devirleri ve noter aracılığıyla yapılan gayrimenkul satış sözleşmelerinde QR kod kullanımı zorunlu hale getirilecek. Böylece, tapu işlemleri ve noter belgelerinde sahtecilik gibi risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Eski tip tapuları elinde bulunduranlar ise bir işlem yapmayacak. QR içermeyen eski tapular geçerli olmaya devam edecek. Fakat, kayıp nedeniyle yeniden tapu çıkartmak ya da bir devir işlemi gerçekleştirmek isteyenler için yeni basılacak tapularda QR kod zorunlu olacak.

