NESCAFE 3ü1 Arada Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı
NESCAFE 3ü1 Arada Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 100.000 TL değerinde param kart asil talihlileri ve 100.000 TL değerinde param kart yedek talihlileri belli oldu.
İşte 100.000 TL değerinde param kart asil talihlileri listesi
|SIRA
|ŞİFRE
|AD SOYAD
|İL
|1
|CFTFLFNCHP
|BANU KIRAÇ
|İSTANBUL
|2
|PT3TNJ37AP
|SERKAN TOKAY
|İSTANBUL
|3
|P7N9JLHAN3
|SİBEL EGELİ
|İSTANBUL
|4
|7F3FH3H4H4
|RAMAZAN KAYABAŞI
|KARABÜK
|5
|4KTN47NMLK
|RABİA KAYA
|İSTANBUL
|6
|9CFKEP4MJ7
|AYHAN AKBAŞ
|İZMİR
|7
|JN74THMAN7
|FATMA ÖRS
|İSTANBUL
|8
|C3F9N9CK4C
|İLKAY SEVİNÇ
|GİRESUN
|9
|P74ANFC9FT
|BİROL DENLİ
|KOCAELİ
|10
|ACTFTCF9MH
|HALİL AKÇAY
|ANTALYA
|11
|FA9EPF94M
|HÜSEYİN KARACA
|ORDU
|12
|M397KATH9F
|SELAHATTİN AKDAĞ
|YOZGAT
|13
|JNNPA9TNKC
|SEZAİ KABLAN
|ANKARA
|14
|AAMPAC7FTE
|HALİT KASAP
|İZMİR
|15
|MNJEF9LTN9
|DAMLA KARAKAYA
|BALIKESİR
|16
|HK7AH9PNAK
|GÖKHAN KURT
|İSTANBUL
|17
|44FLN3PM7A
|METİN UCAR
|KOCAELİ
|18
|77HAKMPKF3
|KÜBRA HANAR URHAN
|KÜTAHYA
|19
|9MMPKP394K
|İRFAN ESEN
|ORDU
|20
|HFJ9CJ4EHJ
|İLKAN TEKER
|TEKİRDAĞ
İşte 100.000 TL değerinde param kart yedek talihlileri listesi
|SIRA
|ŞİFRE
|AD SOYAD
|İL
|1
|AMF7TLHA39
|BARIŞ KAHRAMAN
|İZMİR
|2
|93ATC7LCEP
|SERKAN AYDOĞAN
|İZMİR
|3
|REN4LKFHF9
|CEYDA YILDIRIM
|AYDIN
|4
|97APCLHMC7
|GÖKHAN ÇALICI
|MERSİN
|5
|PJPAN4F4PA
|ZEYNEP SONGÜL
|MERSİN
|6
|PEFMALCAHJ
|EREN MERT
|İSTANBUL
|7
|HKHLNHTAMA
|OKAN TÜRKMEN
|—
|8
|C7MFLJMKHC
|CANAN DURAN
|ÇORUM
|9
|CME3NCA4LJ
|CANİP ETİCİOĞLU
|TEKİRDAĞ
|10
|NKCLKFALJT
|MUHAMMED YÜCEL
|ELAZIĞ
|11
|EPELJA39HM
|AHMET EROL
|KIRKLARELİ
|12
|K7M3KP794P
|SEVİLCAN RAŞİDOVA
|ESKİŞEHİR
|13
|JKKJHT9FC3
|KEMAL TEKİN
|İZMİR
|14
|HACNPEATNE
|ÖZCAN MICIK
|ANTALYA
|15
|M9HAHP3PN4
|MUSTAFA ÇEREZCİ
|KONYA
|16
|37H9ALJM9M
|SEBAHATTİN SÜLÜN
|ANKARA
|17
|C79NTEP7J9
|AYŞEGÜL AKKAYA
|KARS
|18
|AC3NEF7ETF
|FATMA ALİS
|AĞRI
|19
|PPTKALH9E3
|ESRA ÇANAKÇI
|BİLECİK
|20
|HH4CNA7K3E
|BAHAR ÇELEBİ
|İSTANBUL