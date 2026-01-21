PODCAST CANLI YAYIN

NESCAFE 3ü1 Arada Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı

NESCAFE 3ü1 Arada Ulusal Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 100.000 TL değerinde param kart asil talihlileri ve 100.000 TL değerinde param kart yedek talihlileri belli oldu.

İşte 100.000 TL değerinde param kart asil talihlileri listesi

100.000 TL değerinde param kart asil talihlileri (takvim.com.tr)

SIRAŞİFREAD SOYADİL
1CFTFLFNCHPBANU KIRAÇİSTANBUL
2PT3TNJ37APSERKAN TOKAYİSTANBUL
3P7N9JLHAN3SİBEL EGELİİSTANBUL
47F3FH3H4H4RAMAZAN KAYABAŞIKARABÜK
54KTN47NMLKRABİA KAYAİSTANBUL
69CFKEP4MJ7AYHAN AKBAŞİZMİR
7JN74THMAN7FATMA ÖRSİSTANBUL
8C3F9N9CK4CİLKAY SEVİNÇGİRESUN
9P74ANFC9FTBİROL DENLİKOCAELİ
10ACTFTCF9MHHALİL AKÇAYANTALYA
11FA9EPF94MHÜSEYİN KARACAORDU
12M397KATH9FSELAHATTİN AKDAĞYOZGAT
13JNNPA9TNKCSEZAİ KABLANANKARA
14AAMPAC7FTEHALİT KASAPİZMİR
15MNJEF9LTN9DAMLA KARAKAYABALIKESİR
16HK7AH9PNAKGÖKHAN KURTİSTANBUL
1744FLN3PM7AMETİN UCARKOCAELİ
1877HAKMPKF3KÜBRA HANAR URHANKÜTAHYA
199MMPKP394KİRFAN ESENORDU
20HFJ9CJ4EHJİLKAN TEKERTEKİRDAĞ

İşte 100.000 TL değerinde param kart yedek talihlileri listesi

100.000 TL değerinde param kart yedek talihlileri (takvim.com.tr)

SIRAŞİFREAD SOYADİL
1AMF7TLHA39BARIŞ KAHRAMANİZMİR
293ATC7LCEPSERKAN AYDOĞANİZMİR
3REN4LKFHF9CEYDA YILDIRIMAYDIN
497APCLHMC7GÖKHAN ÇALICIMERSİN
5PJPAN4F4PAZEYNEP SONGÜLMERSİN
6PEFMALCAHJEREN MERTİSTANBUL
7HKHLNHTAMAOKAN TÜRKMEN
8C7MFLJMKHCCANAN DURANÇORUM
9CME3NCA4LJCANİP ETİCİOĞLUTEKİRDAĞ
10NKCLKFALJTMUHAMMED YÜCELELAZIĞ
11EPELJA39HMAHMET EROLKIRKLARELİ
12K7M3KP794PSEVİLCAN RAŞİDOVAESKİŞEHİR
13JKKJHT9FC3KEMAL TEKİNİZMİR
14HACNPEATNEÖZCAN MICIKANTALYA
15M9HAHP3PN4MUSTAFA ÇEREZCİKONYA
1637H9ALJM9MSEBAHATTİN SÜLÜNANKARA
17C79NTEP7J9AYŞEGÜL AKKAYAKARS
18AC3NEF7ETFFATMA ALİSAĞRI
19PPTKALH9E3ESRA ÇANAKÇIBİLECİK
20HH4CNA7K3EBAHAR ÇELEBİİSTANBUL

