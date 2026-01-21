Leyla Mizrahi'nin adına kurulan burs fonu gençlere umut olacak

BAĞIŞTA BULUNACAKLAR 'Leyla Mizrahi burs Fonu' ile imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olmaya karar veren yakınları, bu vesileyle hem Leyla'nın adını yaşatmayı, hem de onun adıyla gençlere umut olmayı amaçlıyor. Leyla Mizrahi'nin sevenleri ve ailenin yakınları da bu fona bağışta bulunup ihtiyacı olan gençlere maddi destek sağlayabilecek.

Leyla Mizrahi'nin cenazesi (Takvim.com.tr)

Konuyu köşesine taşıyan Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:



"İzmir'in tanınmış işadamlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailelerinden Özgörkey'lerden Özlem Adalı'nın henüz beş ay önce oğlunu dünyaya getiren 32 yaşındaki kızları Leyla Mizrahi, 20 Aralık sabahı yatağında ölü bulunmuştu. Uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden ve tanıyan tanımayan herkesi gözyaşına boğan Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmak için, 2022 yılında evlendiği eşi Ralfi Mizrahi ile anne ve babasının burs fonu kurduğunu öğrendim. 'Leyla Mizrahi Burs Fonu' ile imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olmaya karar veren yakınları, bu vesileyle hem Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmayı hem de onun adıyla gençlere umut olmayı amaçlıyorlarmış. Bu arada, Leyla Mizrahi'nin sevenleri ve ailenin yakınları da bu fona bağışta bulunabilecekmiş. Bazı insanlar vardır; hayattan geçip gitmez, geride iz, kalplerde sevgi bırakır. Yüzlerce seveninin ebediyete uğurladığı Leyla Mizrahi de öyle birisiymiş."