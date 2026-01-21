Leyla Mizrahi'nin adına kurulan burs fonu gençlere umut olacak
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Leyla Mizrahi, 32 yaşında uykusunda kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Ailesi Leyla’yı yaşatmak için imkânları kısıtlı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek için burs fonu kurdu.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Leyla Mizrahi, henüz 32 yaşındayken uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yummuştu. Geride 5 aylık oğlunu ve gözü yaşlı ailesini bırakan Leyla'nın vefatı, herkesi yasa boğmuştu. Ailesi, genç kadının adını yaşatmak için harekete geçti. Leyla'nın 2022'de evlendiği Ralfi Mizrahi ile anne ve babası burs fonu kurdu.
BAĞIŞTA BULUNACAKLAR
'Leyla Mizrahi burs Fonu' ile imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olmaya karar veren yakınları, bu vesileyle hem Leyla'nın adını yaşatmayı, hem de onun adıyla gençlere umut olmayı amaçlıyor. Leyla Mizrahi'nin sevenleri ve ailenin yakınları da bu fona bağışta bulunup ihtiyacı olan gençlere maddi destek sağlayabilecek.
Konuyu köşesine taşıyan Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'in tanınmış işadamlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailelerinden Özgörkey'lerden Özlem Adalı'nın henüz beş ay önce oğlunu dünyaya getiren 32 yaşındaki kızları Leyla Mizrahi, 20 Aralık sabahı yatağında ölü bulunmuştu. Uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden ve tanıyan tanımayan herkesi gözyaşına boğan Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmak için, 2022 yılında evlendiği eşi Ralfi Mizrahi ile anne ve babasının burs fonu kurduğunu öğrendim. 'Leyla Mizrahi Burs Fonu' ile imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olmaya karar veren yakınları, bu vesileyle hem Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmayı hem de onun adıyla gençlere umut olmayı amaçlıyorlarmış. Bu arada, Leyla Mizrahi'nin sevenleri ve ailenin yakınları da bu fona bağışta bulunabilecekmiş. Bazı insanlar vardır; hayattan geçip gitmez, geride iz, kalplerde sevgi bırakır. Yüzlerce seveninin ebediyete uğurladığı Leyla Mizrahi de öyle birisiymiş."