İntihar sanıldı 3 aylık eşini öldürdüğü ortaya çıktı

Antalya'da yaşayan İsmail Kutlay (25), 17 Ocak'ta apartmanda tartıştığı 3 aylık eşi Helin Kutlay'ın (24) silahla intihar ettiğini belirterek, kucağında bulunan eşini kendi imkanları ile hastaneye götürdü. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İsmail Kutlay, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan Helin'in hastaneye götürüldüğünde ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği ifade edildi. Vurulma pozisyonunun intihara benzemediği belirtildi.

Haber: Erdoğan Öztürk