Ev satışında tüm zamanların rekorunu 2025 yılı kırdı!

Gayrimenkul piyasası 2025'i çifte rekorla tamamladı. Türkiye genelinde konut satışları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14.3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Böylece 2025, en çok konutun satıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. En çok satış 280 bin 262 ile İstanbul'da, 152 bin 534 ile Ankara'da ve 96 bin 998 ile İzmir'de yapıldı. Türkiye genelinde konut satışları Aralık'ta da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 254 bin 777 olarak gerçekleşti. Aralık 2025, en çok konut satılan ay oldu. 2025'te ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 49.3 artarak 236 bin 668 oldu. İlk el konut satışları yüzde 11.6 artarak 540 bin, ikinci el satışları yüzde 15.6 artarak 1 milyon 148 bin olarak gerçekleşti.

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Yabancılara 2025'te 21 bin 534 konut satıldı. Satışın en fazla olduğu iller 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin oldu. En fazla konut satışı 3 bin 649 ile Ruslara yapılırken, bin 878 ile İran ve bin 541 ile Ukrayna vatandaşları takip etti.