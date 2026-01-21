Eski sevgilisi tarafından vurulan genç kadın küllerinden yeniden doğdu
Eski sevgilisi tarafından silahla vurulan Nida Nur Nergiz’in sağ bacağı ampute edildi. 15 ameliyat geçirdi. Yine de hayat sevincini kaybetmedi. Koltuk değneğiyle yürüyen kadın, doktor olmayı başardı.
Tüylerürperten olay, 23 Ekim 2023 tarihinde Mersin Yenişehir'deki kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz (26), hastanede teknisyen olarak görev yapan takıntılı eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Talihsiz genç her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Uzun süre tedavi gören ve 15 ameliyat geçiren Nida Nur'un sağ bacağı diz üstünden kesildi.
19 YIL CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI
Koltuk değneği ile hayatına devam eden genç kadın, eğitimini ailesinin de yaşadığı Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sürdürdü. Nida Nur Nergiz fakülteden başarılı bir şekilde mezun oldu. Geçtiğimiz ay da Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık biriminde doktor olarak görevine başladı. Tutuklu Ersin Karakuş "Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl cezasına çarptırılmıştı.
Haber: Tolga Yanık