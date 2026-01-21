Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu! 4 bin 500 polis gerçekleştirdi

İzmirmerkezli 14 ilde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu olan "Narkokapanİzmir" operasyonu düzenlendi. 608 ayrı adreste 641 şüpheli gözaltına alındı. Hava ve deniz unsurlarının da destek verdiği operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.

48'I SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyonda yakalanan 641 şüpheliden; 48'inin suça sürüklenen çocuk (SSÇ), 67'sinin kadın olduğu bildirildi. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumda bulunan 140 şüpheliye yönelik yakalama ve adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 bin 524 kişi tutuklandı. Mevcut Kabine döneminde tutuklananların sayısının 100 bin 509'a ulaştı" dedi.

Ali Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" dedi.