Bir yaşındaki Elif SMA Tip-1 ile mücadele ediyor

Şanlıurfa'da Haliliye'de yaşayan Akbaş ailesinin 3 Şubat 2025'te kızları Elif Derya dünyaya geldi. Ancak Elif Derya'nın doğumundan sadece 8 gün sonra yapılan tarama testleri sonucunda SMA Tip-1 hastası olduğu anlaşıldı. Şifası yurt dışındaydı. Hemen kampanya başlatıldı. Akbaş ailesi, "Kampanyanın yüzde 56'sına ulaştık. Kızımız için zaman daralıyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Haber: Mustafa Kaya