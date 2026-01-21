Arge Sigorta çekiliş sonuçları açıklandı: İşte Honda Dio kazanan isim!
Milli Piyango İdaresi izniyle düzenlenen ve 277 kişinin katıldığı Arge Sigorta çekilişinde, 2025 model Honda Dio 110 motorsikletin sahibi belli oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/11/2025 tarih ve E-58259698-255.01.02/ 81275 sayılı izinle düzenlenen piyangoya 277 iştirakçi katılmıştır. 15/01/2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan ASIL ve YEDEK talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.
|Adet
|İkramiye Kazanan Numara
|Ad Soyad
|1
|025
|CAHİDE AKŞAHİN
|Sıra
|İkramiye Kazanan Numara
|Ad Soyad
|1
|194
|GARİB DURDU
|2
|192
|BAHAR SOYSAL
|3
|155
|SEFER KAYA
İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlinin 05/02/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 20/02/2026 tarihine kadar TAŞYAKA MAH. BAHA ŞIKMAN CD. NO: 77 D - FETHİYE / MUĞLA adresine veya 444 9 470 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 21/02/2026 olup piyangoya itiraz süresi 28/02/2026'dır.