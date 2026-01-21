Arge Sigorta çekiliş sonuçları açıklandı: İşte Honda Dio kazanan isim!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/11/2025 tarih ve E-58259698-255.01.02/ 81275 sayılı izinle düzenlenen piyangoya 277 iştirakçi katılmıştır. 15/01/2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan ASIL ve YEDEK talihlilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

Honda Dio kazanan asil talihli

Adet İkramiye Kazanan Numara Ad Soyad 1 025 CAHİDE AKŞAHİN

Honda Dio kazanan yedek talihli

Sıra İkramiye Kazanan Numara Ad Soyad 1 194 GARİB DURDU 2 192 BAHAR SOYSAL 3 155 SEFER KAYA

İkramiyeyi teslim alabilmek için asıl talihlinin 05/02/2026 tarihine kadar, yedek talihlilerin 20/02/2026 tarihine kadar TAŞYAKA MAH. BAHA ŞIKMAN CD. NO: 77 D - FETHİYE / MUĞLA adresine veya 444 9 470 no'lu telefona başvurmaları gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 21/02/2026 olup piyangoya itiraz süresi 28/02/2026'dır.