5 yaşındaki Asya'ya kapılarını açarak bir aile sahibi olmasını sağladılar

Antalya'da yaşayan Handan (35) ve Remzi B. (42) çiftinin 3 ve 8 yaşlarında iki biyolojik çocukları oldu. Çift, bir çocuğa daha yuva olmak istedi. Aile, öncesinde çocuklarının yaşının küçük olması nedeniyle bu kararı 3 yıl erteledi. 2025 yılında büyük kızları Nehir'in de onay vermesinin ardından süreç başladı. Handan ve Remzi B. çifti, 5 yaşındaki Asya'ya yuva oldu. Bundan sonra Asya, anne-babası ve kardeşleriyle birlikte mutlu ve güvenli bir yuvada büyüyecek. Anne olmaktan büyük keyif aldığını belirten Handan B., "Bir çocuğun hayatını değiştirebileceğimizi, mutsuzluk döngüsünü kırabileceğimizi ve ona mutlu bir aile ortamı sunabileceğimizi düşündük. Çocuklarımızın desteğiyle bu yola birlikte çıktık" dedi.

Anne Handan B., "Asya'nın mutluluğunu, değişimini hatta bakışlarının değiştiğini görmek mutluluğumuzu daha da artırdı. Alışma sürecinde zorlandı. Ancak şimdi gözlerinin içi gülüyor" dedi.