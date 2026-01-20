Yangın söndü acısı sönmedi! Kartalkaya’daki faciada can veren 78 kişi unutulmadı

Tarihler 21 Ocak 2025'i gösterdiğinde Türkiye en acı olaylarından birini yaşadı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi de yaralandı. 78 vatandaşın acısı, ailelerinin yüreğini deldi geçti. O aileler acının 1. yıl dönümünde hiç dinmeyen gözyaşlarını anlattı. Her söz küllenmeyen ateşin izlerini taşıdı.

Avukat Yüksel Gültekin ve dünürü AK Parti eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner, faciada oğullarını, kızlarını ve torunlarını kaybetti.

Avukat Yüksel Gültekin ve dünürü AK Parti eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner, faciada oğulları Bilal ve Enes, kızı Rumeysa, gelini Zehra Sena, torunları Yusuf Sinaneddin, Muhammet Selim ve Bekir Sadık Gültekin ile Sümeyye Güner'i kaybetti (takvim.com.tr)

Gültekin, çocukları ve torunlarının Kalıcı Konutlar Mezarlığı'ndaki "Sekizler Makamı" adı verilen kabirlerini her gün ziyaret ettiğini söyledi. "Onlar benim cennet kuşlarım" dedi. Mehmet Güner ise kaybettikleri evlatları adına hayır çalışmaları yürüttüklerini belirtti.