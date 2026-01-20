Yangın söndü acısı sönmedi! Kartalkaya’daki faciada can veren 78 kişi unutulmadı! Aileler yakınlarının mezarları için taşındı
Tarihler 21 Ocak 2025’i gösterdiğinde Türkiye en acı olaylarından birini yaşadı. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi de yaralandı. 78 vatandaşın acısı, ailelerinin yüreğini deldi geçti. O aileler acının 1. yıl dönümünde hiç dinmeyen gözyaşlarını anlattı. Her söz küllenmeyen ateşin izlerini taşıdı.
Avukat Yüksel Gültekin ve dünürü AK Parti eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner, faciada oğullarını, kızlarını ve torunlarını kaybetti.
Gültekin, çocukları ve torunlarının Kalıcı Konutlar Mezarlığı'ndaki "Sekizler Makamı" adı verilen kabirlerini her gün ziyaret ettiğini söyledi. "Onlar benim cennet kuşlarım" dedi. Mehmet Güner ise kaybettikleri evlatları adına hayır çalışmaları yürüttüklerini belirtti.
RıfatDoğan, faciada eşi Ceren ve kızı Lalin'i kaybetti. "Mahkeme kararı bize biraz yaşam umudu verdi, içimize su serpti" dedi. Ancak bu acıyla yaşamanın zor olduğunu belirtti: Herkes evine gidip ailesine sarılırken, ben hala boş bir eve gidiyorum. Bizden hayatın rengi ve tadını aldılar. Benim sadece eşimi ve kızımı almadılar, benim 50 yılımı da çöpe attılar.
HER YERİ KONTROL ETMİŞ
Acının düştüğü evlerden biri de Suyolcu Ailesi'ydi. Yavuz Suyolcu, faciada eşi Müge ve kızı Pera'yı kaybetti. Faciadan birlikte kurtulduğu oğlu Göksel Derin ile hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Otele gittikleri gün olası bir duruma karşı her yeri incelediğini, yangın merdiveninin nerede bulunduğunu kontrol ettiğini belirtti. Suyolcu, şöyle dedi: "Merdivenin yerini eşime de gösterdim. Ama o gece kızım ve eşim dumandan yolu bulamadı. 8 dakika içinde birbirimizi kaybettik" dedi.
ORGANİZE KÖTÜLÜK
Tıpöğrencisi Yiğit Gençbay, yangında mahsur kalanları kurtarmak için tekrar otele girmiş ve hayatını kaybetmişti. Danıştay 9'uncu Daire Başkanı olan acılı baba Abdurrahman Gençbay "Bu facia organize bir kötülüktü" dedi. Şunları söyledi: "Oğlum ABD'nin bir numaralı üniversitesi MIT'de onkoloji ve dahiliye ihtisasını tamamlamıştı. Genel cerrah olmak istiyordu. Arkadaşı Alp ile beraber içerideki çocukların çığlıklarını duymazdan gelemedi. Onlar şehit oldu" şeklinde konuştu.
MEZARLARI İÇİN TAŞINDI
Acının yaktığı isimlerden biri de Hilmi Altın'dı. Eşi Kübra ve kızı Alya'yı (9) kaybeden Hilmi Altın, yangından sonra evine girmekte zorlandığını söyledi. Eşinin ve kızının mezarlarını sık sık ziyaret edebilmek için Manisa'nın Soma ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesiyle kalmaya başladığını belirtti. "Her sabah iş yerinden önce Soma Belediye Mezarlığı'na gidip eşime ve evladıma dua ediyorum. Bu acıya dayanmak mümkün değil"diye konuştu.
Kartalkaya'daki otel yangınının üzerinden 1 yıl geçti. Ancak faciada can veren 78 kişinin acısı hiç dinmedi. Yası bitmeyen ailelerin sözleri yüreklere işledi.Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine, kızları Elif ve Ceyda'nın da bulunduğu 11 kişi 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.