Yangın söndü acısı sönmedi! Kartalkaya’daki faciada can veren 78 kişi unutulmadı! Aileler yakınlarının mezarları için taşındı

Avukat Yüksel Gültekin ve dünürü AK Parti eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner, faciada oğullarını, kızlarını ve torunlarını kaybetti. Avukat Yüksel Gültekin ve dünürü AK Parti eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner, faciada oğulları Bilal ve Enes, kızı Rumeysa, gelini Zehra Sena, torunları Yusuf Sinaneddin, Muhammet Selim ve Bekir Sadık Gültekin ile Sümeyye Güner'i kaybetti (takvim.com.tr) Gültekin, çocukları ve torunlarının Kalıcı Konutlar Mezarlığı'ndaki "Sekizler Makamı" adı verilen kabirlerini her gün ziyaret ettiğini söyledi. "Onlar benim cennet kuşlarım" dedi. Mehmet Güner ise kaybettikleri evlatları adına hayır çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Rıfat Doğan, yangın kaybettiği eşi Ceren Doğan ve kızı Lalin Doğan (takvim.com.tr) RıfatDoğan, faciada eşi Ceren ve kızı Lalin'i kaybetti. "Mahkeme kararı bize biraz yaşam umudu verdi, içimize su serpti" dedi. Ancak bu acıyla yaşamanın zor olduğunu belirtti: Herkes evine gidip ailesine sarılırken, ben hala boş bir eve gidiyorum. Bizden hayatın rengi ve tadını aldılar. Benim sadece eşimi ve kızımı almadılar, benim 50 yılımı da çöpe attılar.