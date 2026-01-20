Tecavüz edip öldüren katil konuşmaları kayıt altına aldı

İzmir'degeçen yıl Fatihİnan, MihribanYılmaz'ı boğaraköldürüp cesediniormana gömdü.Öte yandanİnan, 2023'te işgüvenliği uzmanıNaile BüşraSarıgül'ü de tecavüz edip, ikincikattan aşağı iterek öldürdü. Yılmaz'ınkatil ile aralarında geçenkonuşmayı ve son anları ceptelefonuyla ses kaydına aldığıortaya çıktı. İnan ifadesinde,"Abilerine anlatacağını söyledi.Panikledim, öldürme niyetimyoktu" dedi. Genç kıza aitcep telefonuna emniyet güçleritarafından el konuldu. Telefonuniçeriği ile ilgili detaylıçalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Ceyhan Torlak