Şanlıurfa'da 50 bin ile 2 milyon arasında satılan güvercinler göz kamaştırdı
Şanlıurfa'da başlık parasına güvercin satılıyor. Cinslerine göre fiyatları değişen güvercinler, 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar alıcı buluyor.
Şanlıurfa'da başlık parasına güvercin satılıyor. Cinslerine göre fiyatları değişen güvercinler, 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar alıcı buluyor. En yüksek fiyatlı güvercinler Gök Nakışlı, Siyah Nakışlı, Siyah Aynalı, Zırhlı, Beyaz, Fitili Şemi, Kırmızı Aynalı, Abalı ve Zeytinli.
Haber: Mehmet Yıldırım