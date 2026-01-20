Şanlıurfa'da 50 bin ile 2 milyon arasında satılan güvercinler göz kamaştırdı

Şanlıurfa'da başlık parasına güvercin satılıyor. Cinslerine göre fiyatları değişen güvercinler, 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar alıcı buluyor. En yüksek fiyatlı güvercinler Gök Nakışlı, Siyah Nakışlı, Siyah Aynalı, Zırhlı, Beyaz, Fitili Şemi, Kırmızı Aynalı, Abalı ve Zeytinli.

Haber: Mehmet Yıldırım