Merhum işadamı Zeki Taşdemir'in kızı Medine Akpınar: ‘Davayı kız çocukları için açtım’

Ankara'da merhum iş insanı Zeki Taşdemir, 1 milyar TL'lik malvarlığını iki oğluna devretti. Kızı Medine Akdemir dava açınca 1/3 hisse adına tescil edildi. TAKVİM'e konuşan Akdemir, "Babamın mallarının oğullar üzerine geçirildiğini duyuyordum. Sorduğumda 'Sen benim malımın hesabını mı yapıyorsun' diyerek omuzlarıma vurdu, beni evden kovdu. 'Kızım' diye beni mirastan sildi. Bu davayı kız çocukları için açtım" dedi. Petrol istasyonlarının gerçek piyasa değerinin 2–3 milyar lira olduğunu savunan Akdemir, bunlar için de ayrı davalar açılacağını açıkladı.



Haber: Kerim Cengil