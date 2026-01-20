Kar yağışının altın hediyelerle çocukları sevindirdi

KonyalıOsman Demirci (49), 10 yıl önce "Oyuncaksız Çocuklar İçin" adlı dernek kurdu. Bugüne kadar çoğu çocuk olmak üzere 20 bin aile ve 100 bin insanın yüreğine dokundu. Şimdi de Erzurum'un köylerine gitti. Kar yağışı altında çocuklara oyuncak, mont ve bot dağıttı.

