Haldun Dormen'den yeni haber! Gelini Ayşe Arman duyurdu: "Durum parlak değil"
97 yaşındaki duayen isim Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda entübe edildi. Usta sanatçının sağlık durumu hakkında yeni bilgi paylaşan gelini Ayşe Arman, "Durum çok parlak değil, kalp ve akciğer makineye bağlı" diyerek sevenlerini üzen haberi verdi.
Bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, entübe edildi. Sağlık durumu merak edilen Dormen hakkında gelini Ayşe Arman açıklama yaptı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. 5 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılan Dormen'in 12 Ocak'ta entübe edildiği öğrenildi.
Sanatçının oğlu Ömer Dormen, sevenlerinden dua istemişti.
GELİNİ SON DURUMU PAYLAŞTI: "DURUM ÇOK PARLAK DEĞİL"
Ömer Dormen'in toplantılarını hastane koridorlarından yaptığını ifade eden Arman, Haldun Dormen'in durumu için "Çok parlak değil durum, makinalarla stabil. "Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak, bekliyoruz. Onun için ne hayırlıysa o olsun. Tadım tuzum yok." ifadelerini kullandı.