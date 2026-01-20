Evladını özel hastanede dünyaya getiren acılı anne: ‘Bebeğimin ölüsünü aldım’

Ankara'da Ahsen Meva Çetiner bebek, 3 yıl önce özel bir hastanede sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Kafa travması sonucu durumu ağırlaştı ve 17 günlükken yaşamını yitirdi. Raporda; ölümün kafa travmasına bağlı olarak gerçekleştiğini ve bu travmanın doğumdan üç gün sonra, gece meydana geldiği belirlendi. Başhekim, başhekim yardımcısı, iki doktor ve iki hemşirenin bulunduğu tutuksuz 6 sağlık çalışanı hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık doktorlardan birisi "Düşürmüşlerdir" savunması yaptı. Acılı anne Hacer Ersoy Çetiner, "Dirisini değil, ölüsünü aldım kucağıma" dedi. Duruşma 10 Şubat'a ertelendi.

Haber: Kerim Cengil