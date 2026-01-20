CHP'li Kadıköy Belediyesi kış mevsiminin ortasında sokaktaki kedi evlerini topladı! Vatandaşlardan sert tepkiler geldi

İstanbul'unen kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'de kedi isyanı çıktı. CHP'li Kadıköy Belediyesi ilçenin sokaklarındaki kedi evlerini toplamaya başladı. Zabıtalar gece geç saatlerinde tahtadan yapılan ve hayvanseverler tarafından sokaklara bırakılan evleri tek tek topladı.

Bunu gören vatandaşlar Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'a tepki yağdırdı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet mesajları yolladı. Vatandaşlar, belediyeyi CİMER'e şikayet etti. Vatandaşlar tepkileri sosyal medyaya da taşıdı. Kösedağ'ı eleştiren Kadıköylüler "Başka işiniz mi kalmadı"şeklinde mesajlar yazdı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı (takvim.com.tr)

İşte vatandaşların tepkileri:

Soğuk havada bu yapılır mı?

Mesela kedi evlerini toplamak yerine çöpleri toplayın.

Başka işiniz gücünüz yok mu.

Kedilerden ne istediniz. Vicdanınız yok mu?

O zaman hayvanseverleri de toplayın.