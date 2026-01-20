CHP'li İstanbul Büyük'esir' Belediyesi bu kış personel yerine vatandaşı sahada çalıştırdı

İstanbul'dapazar akşamından itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbullu güne beyaz örtüyle uyandı. Gece boyunca yağan kar sebebiyle Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ancak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üstüne düşen görevleri yapmayınca vatandaşlar karın keyfini değil çilesini yaşadı. İstanbullular buz gibi havada zor anlarla karşı karşıya kaldı. Tuzlanmayan yollarda araçlar ilerleyemedi. Aynı şekilde İETT otobüslerinin de yollarda kaldığı hatta vatandaşların ilerlemesi için otobüsleri ittiği görüldü. Metro seferlerinde de aksama yaşandı.

SEFERLER YAPILAMADI

Kirazlı metrosunda işe gitmek üzere vatandaşların beklediği ancak yoğunluk nedeniyle seferlerin yapılamadığı öğrenildi. Kendi araçlarını kullanmak istemeyen ve toplu taşımaya yönelen vatandaşlar, metro seferlerindeki aksama nedeniyle de ulaşacakları yere geç kaldı. Metrobüs kullananlar da uzun süre gelmesini bekledi. Metrobüslerin dolu olması nedeniyle duraklarda bekleyen vatandaşlar, bu kez binmekte zorlandı. Vatandaşlar İBB'ye tepki yağdırdı: Her kış aynı manzarayı yaşamaktan bıktık usandık.

İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Gece boyunca yağan ve gündüz de etkisini gösteren kar yağışı sokakları buza çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tedbir almayınca kazalar yaşandı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı. Esenler'de ise İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi. Yolcular otobüsten inerek yürüdü. Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.