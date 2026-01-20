Boşanma davasında delil karartmak için eşinin telefonunu gasp etti

Adana'da Leman Güneş, boşanma aşamasındaki kocası Eyüphan Güneş hakkında, darp edildiği ve cep telefonunun gasp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Güneş ifadesinde, "Boşanma sırasında delil olarak göstereceğim görsellerin olduğu cep telefonumu aldı. Beni buzla öldüreceğini söylüyor. Kendisinin yakalanıp tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Haber: Ziya Ramoğlu