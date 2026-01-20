ATV canlı izle 20 Ocak 2026: Müge Anlı'da son bölüm yaşananlar

Müge Anlı 'nın 20 Ocak 2026 Salı günü yayınlanan son bölümünde hangi konular ele alındı, hangi olaylar öne çıktı? Yayınlanan bölümde yaşananlar ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte programda öne çıkan başlıkları…

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Yayının hemen ardından izleyicileri mutlu eden bir gelişme yaşandı. Günlerdir haber alınamayan kayıp kızların sağ salim bulunması herkesi sevindirdi.

13 yaşındaki kızının kaybolması üzerine Müge Anlı'dan yardım isteyen Resül Mengü, beklediği güzel haberi kısa sürede aldı. Üç gündür kayıp olan kızların bulunmasının ardından büyük sevinç yaşayan baba, kızını alıp evine döneceğini söyledi. Mengü, kızının arkadaşının da ailesine dönmeyi kabul ettiğini belirterek, "Herhangi bir sorun yok. Nerede kaldıklarını söylemediler, biz de üzerlerine gitmedik" ifadelerini kullandı.

Programda çözüme kavuşan bir diğer dosya ise İbrahim Kayaslan cinayeti oldu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelerin odağındaki eşi Samime Kayaslan "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Olayla bağlantılı olarak Samime Kayaslan'ın sevgilisi İzzet Sözer ile birlikte kayınvalide ve kayınpeder de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dört şüpheliden Samime Kayaslan, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

120 gündür kayıp olan Berna Babaoğlu da Müge Anlı sayesinde bulundu. Canlı yayına bağlanan Berna Babaoğlu, resmi nikâhlı bir evliliği olmadığını ve geri dönmeyi düşünmediğini açıkladı. Eşi olduğunu söyleyen İsa Babaoğlu ise genç kadınla yalnızca üç gün içinde evlendiklerini ve aylardır kendisine ulaşamadığını dile getirmişti.

Programda ele alınan bir diğer kayıp vakası ise 36 yaşındaki, beş çocuk annesi Sevim Atar oldu. Ordu'da yaşayan Sevim Atar, 4 Aralık'ta "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızından 47 gündür haber alamayan baba Hüseyin Atar, Müge Anlı'dan yardım talep etti.

Antalya'da kaybolan Derviş Barut dosyası da dikkat çeken başlıklar arasındaydı. Muratpaşa'da arkadaşlarıyla kaldığı evden ayrıldıktan sonra Lara yönüne giden Barut'un, güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde telefonda hararetli bir tartışma yaşadığı görüldü. Bu görüntüler, 32 yaşındaki adamdan elde edilen son kayıtlar olurken, ev arkadaşıyla ilgili şüpheler gündeme geldi.

👉 MÜGE ANLI CANLI İZLE 👈