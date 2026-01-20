3 Tesla yeni model Y'nin sahipleri belli oldu!

Tesla Y'nin kazanan asil talihlileri

Sıra No Çekiliş No Adı / Soyadı Şehir 1 0490212 ESRA AKSOY BOLU 2 1573810 ÇETİN ŞAFFAK ÇANAKKALE 3 0186953 MEHMET ALİ YAMAK KOCAELİ

Tesla Y'nin kazanan yedek talihlileri

Sıra No Çekiliş No Adı / Soyadı Şehir 1 0892020 ASLIHAN DİLBER ARIT KOCAELİ 2 0945499 SEYHAN ÖZCAN KOCAELİ 3 0370300 OZAN BARIŞ ERDOĞAN ADANA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.08.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-76342 sayılı izin ile Esasburda Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş. adına; 05.09.2025 (Saat 10.00) – 31.12.2025 (Saat 20.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Esasburda Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Kampanyası'nda en yüksek katılım numarası 1.674.093'dür.

17.01.2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye olarak; 3 kişi Tesla Model Y Arkadan Çekiş, Stealth Grey, 19" Crossflow Jantlar, All Black İç Mekan, Beş Koltuklu Otomobil kazanmıştır.

İkramiye kazanan asıl ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asıl ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asıl talihlilerin en geç 04.02.2026, yedek talihlilerin en geç 19.02.2026 tarihine kadar, 0 (212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları Mucize Tanıtım'a gerekmektedir.

İkramiyelerin son teslim tarihi 27.02.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.