Yan baktı kavgasından hayatını kaybeden Atlas'ın annesi: 'Korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı'

Hafızalardan silinmeyen Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinde olduğu gibi, akran zorbalığıyla filizlenen şiddet bir kez daha sokaklarda can aldı. İstanbul Güngören'de 18'in altında olan iki grup arasında restoran içinde başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona erdi. Ancak restorandan dışarı çıkan tarafların arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Efe Ç. (15), tartıştığı Atlas Çağlayan'ı (17) bıçakla katletti. zanlı Efe Ç. tutuklandı. Sosyal medyada bilindik, kirli bir provokasyon başladı. Tıpkı Kadıköy'de öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesine yapılan tehditler gibi... 5 kişi, katil zanlısının lehine, sosyal medya üzerinden acılı aile Çağlayan'ı hedef aldı. Tehdit mesajları paylaştı. Savcılık düğmeye bastı. 4 kişi gözaltına alındı

'NASIL KORKUTABİLİRSİN'

Acılı Anne Gülhan Çağlayan, "Eğer şüpheli korkutmak isteği olmuş olsaydı, gerilip o bıçakla vurmazdı. Ben sürekli söylüyorum, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk. Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.