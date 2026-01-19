İspanya'da uyuşturucu baskını sonrası Türkiye devrede! 19 adrese eş zamanlı operasyon
Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu baronu Çetin Gören ve 6 kişi yakalandı, 1 şirketin malvarlığına el konuldu.
İspanyaUlusal Polisi tarafından, Kanarya Adaları açıklarında Kamerun bayraklı, "United S"adlı bir gemiye geçtiğimiz pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulundu. Şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu öğrenilen bu sevkiyatta kullanılan geminin tuz yüklü olarak gösterildiği ve Brezilya'dan yola çıkıp bir Avrupa limanına ulaşmak üzereyken seyir ettiği saptandı.
"Beyaz dalga" olarak adlandırılan bu operasyonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 4'ü Türk olmak üzere 13 mürettebatın yakalandığı operasyona müdahil olarak re'sen soruşturma başlattı.
19 ADRESE EŞ ZAMANLI
Operasyon: Soruşturma kapsamında verilen talimat doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce; 19 adrese baskın düzenledi.
BARON ÇETİN GÖREN
Gözaltında: Operasyon neticesinde uyuşturucu baronu Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab"örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve"suçtan elde edilen malvarlığını aklama"suçlarından gözaltına alındı. United Shipping şirketinin tüm mal varlıklarına el konuldu.