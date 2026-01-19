İspanya'da uyuşturucu baskını sonrası Türkiye devrede! 19 adrese eş zamanlı operasyon

İspanyaUlusal Polisi tarafından, Kanarya Adaları açıklarında Kamerun bayraklı, "United S"adlı bir gemiye geçtiğimiz pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulundu. Şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu öğrenilen bu sevkiyatta kullanılan geminin tuz yüklü olarak gösterildiği ve Brezilya'dan yola çıkıp bir Avrupa limanına ulaşmak üzereyken seyir ettiği saptandı.