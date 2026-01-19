İki cinayet tek katil! Naile'ye tecavüz edip aşağı atmış

İzmir'de yaşayan 3 çocuk babası Fatih İnan, geçen yıl kaybolan Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp, gömdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Öte yandan 2023'te Manisa'da 6 aylık evli olan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül, çalıştığı inşaatta 2. kattan merdiven boşluğuna düşerek öldü. MESAJ ELE VERDİ

Raporda genç kadının kalp krizi geçirip, merdivenden düştüğü belirtildi. Kadının üzerinde bulunan sperm örneği ise inşaatta ustabaşı olarak çalışan Fatih İnan'a ait çıktı. Ancak Fatih İnan ifadesinde 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' diye ifade verdi. Fatih İnan'ın amcası Kerem İnan'ın, Fatih'in kardeşi Ömer İnan'a Mihriban'ın ölümünden sonra gönderdiği mesajda "eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" yazdığı, Ömer İnan'ın ise "ses etmeyin" şeklinde cevap yazdığı ortaya çıktı. Katil Fatih İnan, 3 yıl önceki Naile Büşra Sarıgül'le ilgili 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan da tutuklandı.

Haber: Ceyhan Torlak