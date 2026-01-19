Baldızının vasiyetini yerine getiren vefakar enişte yüzde yüz engelli kıza babalık yapıyor

Antalya'nınKepez ilçesinde baba mesleği yorgancılıkla geçimini sağlayan ve 2 çocuk babası Abdullah Karaahmet (55), insanlık dersi veren bir hikayeye imza atıyor. Karaahmet, yaklaşık 10 yıl önce kalp krizi sonucu baldızını kaybetti. Baldızının vefat etmeden önce "Bana bir şey olursa kızım sana emanet"sözlerini vasiyet kabul eden Karaahmet, o dönem 17 yaşında olan yüzde 100 zihinsel ve bedensel engelli Gizem Nur'u (27) eşiyle birlikte üçüncü çocukları olarak evlat edindi.

'YAŞAMAZ DEDİLER 10 YILDIR BİZİMLE'

Gizem Nur'un öz babasının cezaevinde olması ve annesinin vefatı üzerine sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınacağını öğrenen Karaahmet ailesi, duruma müdahale ederek vasiliği almak için 18 ay süren bir hukuk mücadelesi verdi. 10 yıldır Gizem'in tüm bakımıyla bizzat ilgilenen Abdullah Karaahmet, mesleğinden kalan zamanının tamamını üvey kızına ayırıyor. Karaahmet, "Rabbim bize nasip etti, annesi vefat ettiğinde emaneti biz devraldık. O artık bizim canımız" dedi.

Abdullah Karaahmet, "Gizem'i devlet korumasına bırakmaya gönlümüz el vermedi" şeklinde konuşu.