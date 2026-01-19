Ava giderken kayboldu! Zonguldak'ta adliye çalışanı Mustafa Uçar 10 kilometrelik alanda aranıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyünde yaşayan Mustafa Uçar, dün saat 16.00 sıralarında 'ava gidiyorum' diyerek evinden çıktı.



Uçar'ın Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köy halkının da desteğiyle köy çevresi ve Mustafa Uçar'ın en son görüldüğü Sindelli Mahallesi civarındaki ormanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Zonguldak'ta ava gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolan kişi aranıyor





EKİPLER SEFERBER OLDU: TERMAL KAMERALAR DEVREDE



Çalışmalara jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık ekipleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Aralıksız devam eden arama çalışmalarında 2'nci güne girildi.