Askerlik sonrası işe dönüş mümkün mü? Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor

ESKİ ARKADAŞIM TELEFONDA RAHATSIZ EDİYOR

Eskierkek arkadaşımtarafından telefonla rahatsız ediliyorum.Şikayet ettiğimde haklılığımvar mı?

Melis Sevgi AtakanBazen ayrılık sonrası neyazık ki istenmeyen durumlaryaşanmaktadır. Özellikle terkedilen tarafın sindirme çabaları ileterk eden kişiyi geri döndürmeyeçalışması, huzurunu bozması,sadece intikam almak için bilerahatsız edici göndermelerdebulunması hoş olmayan olaylardır.Bunların yaşanmasıile beraber hukuk sizehaklarınızı sunuyorelbette.Ceza Kanunu'nun123.Maddesi'nce (kişilerinhuzur ve sükununubozma) ayrıntılı bir şekildedüzenlenmiştir.Buna göre, sırf huzurbozmak amacıyla kişiyetelefon açmak, ısrarlarahatsız etmek, hukukaaykırı şekilde davranmak,mağdurun beyanettiği şikayet üzerinedeğerlendirmeye alınır.İddia sonrasındayapılan incelemelersonrasında faile, 3aydan 1 yıla kadarhapis verilebilmektedir.

ASKERLİK SONRASI İŞE DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?

Vatani görevim için yakında işimden ayrılmamgerekiyor. Geldiğimde yeniden işe devam edebilirmiyim?

Temur Sayılganİş Kanunu, askerlik görevi ya da kanuniödevler dolayısıyla görevini yarım bırakacakolan çalışana işini kaybetmemesi adınaimkanlar tanıyor. Bu süre zarfında yenidenişe başlamasını sağlarken, bir iş kaybınıönlüyor.Son derece yararlı ve iç rahatlatan budurum içinse belli bir süre bulunuyor.Bu süreyi dikkatli takip etmelisiniz. İşKanunu'nun 31. Maddesi uyarınca, işveren,işçiyi, vatani görevleri bittiği zamandanbaşlayarak iki ay içinde yeniden işinedevam etmek isterse iş pozisyonlarıdolmamışsa hemen, eğer iş pozisyonlarıdolmuş ise uygun bir işe yerleştirmek içinen kısa sürede İş Kanunu'na göre yenidenişe almak zorundadır.İş Kanunu bu şekilde açıklarken, işverenbu durumu kabul etmez ve işçisini yenidenişe almak istemezse, eski çalışanına işebaşlatmama tazminatı ödemekleyükümlüdür.Fakat şu noktayıunutmamak gerek,çalışan kişi vatani görevegiderken, iş sözleşmesinikıdem tazminatınıda kabul ederekfeshetmişse,işe yenideniadesinitalepedemez.