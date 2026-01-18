'Kızlar okumaz' diye okutmadılar ama onlar tabuları yıktı!

AntalyaKemer'de 4 çocuklu ailede büyüyen Münevver Erkal ve Pınar Balaban kardeşler, 'Kızlar okumaz' denilerek, ilkokuldan sonra okula gönderilmedi. Erkal ve Balaban, içlerinde ukde kalan okuma hayalini, evlendikten sonra eşlerinin desteğiyle gerçekleştirebildi. Münevver Erkal, 2 yıllık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans bölümünü, Pınar Balaban da liseyi bitirip, hayallerini gerçeğe dönüştürdü. 2 kız kardeş okumakla kalmayıp, 12 mahalleden oluşan 50 bin 436 nüfuslu Kemer'in ilk kadın muhtarları olmayı da başardı.

ÇOK ÖZEL BİR DUYGU

Münevver Erkal, 2019 yılından bu yana 3 bin 254 Yeni Mahalle'nin 2 dönemdir muhtarlığını yaparken, Pınar Balaban komşu mahalle olan 11 bin 934 nüfuslu Arslanbucak'a 2024'te muhtar seçildi. 3 çocuk annesi Münevver Erkal, Yörük kökenli aile olduklarını, o dönemde kız çocuklarının ilkokuldan sonra okutulmadığını belirterek, "Diyorlardı ki 'Okursan kocaya gidersin, evlenirsin.' Bu yüzden de okuyamadım ama evlendikten sonra eşim okuttu beni, sağ olsun. Şu anda üniversite mezunuyum, muhtarım" dedi. 2019 seçimlerinde Kemer'in ilk kadın muhtarı seçildiğini anlatan Münevver Erkal ise şöyle konuştu: Okumak çok güzel. Çok özel bir duyguyu yıllar sonra yaşadık.