Kayıp iki çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

Mardin Mazıdağı'nda önceki gün kaybolan Davut Esen (9) ve Abdullah Erat'ı (7) arama çalışmalarından acı haber geldi. Bölgede arama çalışmaları sürerken, küçük bir göletin kenarında ayak izlerine rastlandı. Jandarma ekipleri ve Sualtı dalgıçları, 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Ön otopsi raporunda, çocukların ölüm nedeninin suda boğulma olduğu ifade edildi.

Haber: Nezir Güneş