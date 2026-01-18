Kaskını kız arkadaşına veren fenomen motosikletçi kazada öldü
Manavgat’ta yaşanan motosiklet faciası, ardında yarım kalan bir hayat ve acı bir fedakârlık bıraktı. Kadir Akbulut, kazadan önce kaskını arkasındaki kız arkadaşına verdi. Sevdiğini korudu ama kendisi hayatını kaybetti.
Yürek burkan kaza, önceki gece saat 23.30 sıralarında Antalya Manavgat'taki Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Akbulut'un kullandığı motosiklet, ara sokaktan yola çıkan Mehmet Tayyar Işık'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kadir Akbulut ile beraberindeki Melike Deniz, otomobil sürücüsü Mehmet Tayyar Işık ve otomobildeki İsmehan Işık yaralandı.
MANAVGAT ADLIYESİ'NDE MÜBAŞIR
Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ancak Kadir Akbulut, kurtarılamadı. Manavgat Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan ve motosikletle çektiği videolarla sosyal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un, motosikletini kullanırken kaskını kız arkadaşı Melike Deniz'e verdiği öğrenildi.