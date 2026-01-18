Uzman isimden karne tatili için velilere altın tavsiyeler: 'Karne tatili kaçış değil onarım zamanı'

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnesine kavuştu. 8 Eylül'de başlayan eğitim için de yarıyıl tatili başladı. EYED Akademi Kurucusu Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, "Karne tatili öğrenciler için bir nefes, veliler için ise çoğu zaman karmaşık duyguların eşlik ettiği bir değerlendirme dönemi… Sevinç, kaygı, beklenti, hayal kırıklığı… Hepsi aynı anda yaşanabiliyor. Ancak en başta şunu netleştirelim. Karne, çocuğun kendisi değildir. Karne bir sonuçtur; bir sürecin fotoğrafıdır. Notlar elbette önemlidir. Yazılılar, sözlüler, performans görevleri… Hepsi bir ölçme aracıdır. Ancak hiçbir not, bir çocuğun değerini, karakterini, zekâsını ya da potansiyelini tek başına tanımlamaz. Bu nedenle karne tatiline girerken ilk yapılması gereken şey 'yargılamak' değil, anlamaya çalışmaktır" dedi.

EYED Akademi Kurucusu Esin Yılmaz Ashkar (takvim.com.tr)

KONUŞMAK VE DİNLENMEK

Bu dönemde anne ve babaların eleştirmek yerine anlamaları gereken bir zaman olarak görmelerinin çok önemli olduğunu belirten Ashkar, "Birinci dönem bittiğinde sorulması gereken temel soru şudur: 'Bu dönem neyi eksik yaptık ve bunu nasıl daha iyi yapabiliriz?' Bu sorunun muhatabı yalnızca çocuk değildir. Anne-baba olarak biz de bu sürecin içindeyiz. Bu değerlendirme, çocuğun odasına kapanıp tek başına yapacağı bir iç muhasebe değildir. Aynı şekilde, ebeveynin tek taraflı yaptığı bir sorgulama da olmamalıdır. Doğru olan; yan yana oturmak, konuşmak ve dinlemektir. 'Yorulduğun yer neresi?', 'Seni zorlayan neydi?', 'Destek istediğin ama alamadığın bir şey oldu mu?' Yargı cümleleri yok. 'Tembelsin, dikkatsizsin, sorumsuzsun' yok. Çünkü bizim derdimiz suçlu bulmak değil. Bizim derdimiz davranışı değiştirmek. Ve davranış ancak çocuk kendini güvende hissettiğinde değişir" ifadelerini kullandı. Ara tatilin de asla bir kaçış olmadığını onarım zamanı olduğunu belirten eğitimci Esin Yılmaz Ashkar şöyle konuştu: Karne tatili bir kaçış değildir. Ama aynı zamanda bir yarış kampı da değildir.