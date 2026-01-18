Kağıthane'de kanlı pusu! GPS cihazıyla takip edip 9 saat beklediler: Kalaşnikofla kurşun yağmuruna tuttular

Mahalle sakini Mikail Çakar, "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani" dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

" PUSU MU KURMUŞLAR NE YAPMIŞLAR"

Olay yerinden görüntüler (DHA)

ARACIN ALTINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan saldırının detayları da ortaya çıktı. Saldırganların Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği ve saat 03.00 sıralarında aracın yanına geldikleri belirlendi. Siyah bir aracı Tunçel'in aracının hemen yanına park eden saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi.

OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİLER

Kalaşnikof ve tabancayla ateş eden saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Diğer yandan saldırganların kaçtığı otomobili Kemerburgaz-Göktürk ayrımlarında ateşe verdikleri de öğrenildi.