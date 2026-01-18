Davalarını gören avukatı ölümle tehdit ettiler! Para istediler

İstanbul'da, bir soruşturma dosyası için avukat Pınar K. ile anlaşan Abdullah Y. iddiaya göre avukatın hukuki süreçleri yerine getirmesine rağmen 'başka bir avukatla çalışmak istiyorum' diyerek vekalet ücretinin iadesini talep etti. Pınar K'nin sözleşme hükümleri gereği iadenin mümkün olmadığını ve çekilme prosedürünün uygulanması gerektiğini bildirmesi üzerine gerginlik yaşandı.

'PARAMIZI BIRAKMAYIZ'

Şüpheli Abdullah Y. ve beraberindeki Furkan isimli kişi ofise gelerek "Paramızı kimseye bırakmayız, sakat kalmak istemiyorsan dediğimizi yapacaksın"diyerek avukatı defalarca tehdit etti. O anlara başka bir avukatın da tanıklık ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avukat, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını düşünerek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber: Atakan Irmak