Cezaevinden yeni tahliye olan vatandaş kız kardeşini silahla öldürdükten sonra kendini vurdu

Korkunçolay Konya Selçuklu'da yaşandı. Kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Nadir Türkmen, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi Nida Türkmen ve annesi İsmehan Türkmen'e tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ekipleri, Nadir Türkmen ile kız kardeşi Nida Türkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı İsmehan Türkmen ise kurtarılamadı. Öte yandan Nadir Türkmen hakkında çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haber: Tolga Yanık