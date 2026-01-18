Bakan Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de acı olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüştü, aileye taziyelerini iletti.

Bakan Tunç'un telefon görüşmesinde soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaştığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirttiği ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını söylediği öğrenildi.