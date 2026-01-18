Babaları tarafından hayattan koparılan kardeşler yan yana toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı

AdanaSarıçam'da yaşayan Sergen Altunbaş (34) ile 5 yıl önce boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

EŞİ EVİ TERK ETTİ

Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti. Deniz'in eve gelmemesi üzerine cinnet geçiren baba, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile hayattan kopardı. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ONLARI KiMSEYE BIRAKMAM'

Yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ada ve Mert kardeşler, dün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Karayusuflu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında güçlükle ayakta duran Gizem Deniz, ağlayarak tabutlara sarılıp, "Onları kimseye bırakmam" diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı. Anneanne ise "Torunlarımın gözü açıktı, gözü açık gittiler" diyerek feryat etti. Öte yandan çocuklarını öldürüp intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın cenazesi ise öğle vakti Hadırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

