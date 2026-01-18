17 yaşındaki futbolcu olma hayali kuran Atlas Çağlayan bir bıçak darbesiyle hayattan koparıldı

İstanbulGüngören'de 'yan bakma' kavgasında katledilen Atlas Çağlayan cinayeti tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Okuduğu Sağlık ve Teknoloji lisesindeki karnesini almadan hayattan koparılan Çağlayan'ın arkadaşları sırasını çiçek ve güllerle donattı. Tüp bebek olarak dünyaya gelen ve sadece 1 kilo 100 gram doğan Atlas'ın ikizi Doruk, korkunç saldırıyı anlattı: "Kafeden çıkar çıkmaz o çocuk bıçağı çıkardı. Bir anda ikimizi de bıçakladı. Ne yapacağımı bilemedim. Ambulans diye bağırdım". Tutuklanan katil zanlısı 15 yaşındaki Efe Ç.'nin ise ifadesinde "Ben arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp beklerken Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' deyip küfür etti. Ben de üzerimde bulunan bıçağı salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum" dediği öğrenildi.

'BIÇAĞI YERE AT'

Olay sonrası kafede bulunanların katil zanlısına "Bıçağı yere at" dedikleri iddia edildi. Polisin geldiğinde bıçağı yerde bulduğu öğrenildi. Bu arada benzer şekilde hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar, gözü yaşlı anne Gülhan Ünlü'yü arayarak başsağlığı diledi. Ünlü'nün "Ben televizyonlardan senin durumunu görüp çok üzülüyordum, şimdi benim başıma geldi" diyerek ağladığı kaydedildi.

Anne Gülhan Ünlü, "Oğlum futbolcu olmak istiyordu. Kimseye yan bakacak ve küfür edecek çocuk değildi. 15 yaşında elinde bıçak olan kişi çocuk olamaz, en ağır cezayı alsın istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Haber: Yunus Emre Kavak-Mustafa Kaya